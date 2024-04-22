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Бойко Мария Прокофьевна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

13.11.1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1719 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Бойко Ефим Романович

Отец ребёнка: Бойко Роман Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Бойко Василий Романович

Отец ребёнка: Бойко Роман Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Бойко Андрей Романович

Отец ребёнка: Бойко Роман Иванович

Завадовка, Черкаська область
Мне кажется, он был грамотным и в брачных обысках дочерей расписывался сам
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Роман Иванович

Смерть
13.11.1806
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CR-9?cc=4133834&cat=1013792 В метрике о смерти написано, будто ей 45
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