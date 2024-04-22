Бойко Мария Прокофьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти13.11.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Бойко Ефим Романович
Отец ребёнка: Бойко Роман Иванович
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Бойко Роман Иванович
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Бойко Роман Иванович
Мне кажется, он был грамотным и в брачных обысках дочерей расписывался сам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойко Роман Иванович
Смерть
13.11.1806
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CR-9?cc=4133834&cat=1013792 В метрике о смерти написано, будто ей 45