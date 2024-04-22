Бойко Роман Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1719
Дата смерти02.03.1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Бойко Ефим Романович
Мать ребёнка: Бойко Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Бойко Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Бойко Мария Прокофьевна
Мне кажется, он был грамотным и в брачных обысках дочерей расписывался сам
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Мария Прокофьевна
Смерть
02.03.1815
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CD-Q?i=90&cc=4133834&cat=1013792