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Бойко Роман Иванович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

02.03.1815

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Бойко Ефим Романович

Мать ребёнка: Бойко Мария Прокофьевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Бойко Василий Романович

Мать ребёнка: Бойко Мария Прокофьевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Бойко Андрей Романович

Мать ребёнка: Бойко Мария Прокофьевна

Завадовка, Черкаська область
Мне кажется, он был грамотным и в брачных обысках дочерей расписывался сам
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Мария Прокофьевна

Смерть
02.03.1815
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CD-Q?i=90&cc=4133834&cat=1013792
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