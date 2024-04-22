Бойченко (Тимошенко) Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойченко (Тимошенко) Пелагея Тимофеевна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

24.02.1820

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Тимошенко Тимофей

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Дата взята из ревизских сказок, но она явно не верная, так как в 1787 году Пелагея уже вышла замуж.
Бракосочетание
09.02.1787

Муж: Бойко Василий Романович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X7-D?i=663&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
18.01.1788

Сын: Бойко Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Бойко Василий Романович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X3-V?i=653&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
20.09.1789

Дочь: Кулешенко Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Бойко Василий Романович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B365-V?i=657&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Бойко Демид Васильевич

Отец ребёнка: Бойко Василий Романович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.07.1801

Сын: Бойко Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Бойко Василий Романович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36P-Q?i=701&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Бойко Никита Васильевич

Отец ребёнка: Бойко Василий Романович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.07.1803

Дочь: Бойко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бойко Василий Романович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-9?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
26.09.1806

Дочь: Бойко Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Бойко Василий Романович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B368-4?i=721&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Бойко Пантелеймон Васильевич

Отец ребёнка: Бойко Василий Романович

Завадовка, Черкаська область
Смерть
24.02.1820
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CP-2?i=103&cc=4133834&cat=1013792 От горячки *непонятка с именем
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