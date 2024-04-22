Бойченко (Тимошенко) Пелагея Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти24.02.1820
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1777
Отец: Тимошенко Тимофей
Дата взята из ревизских сказок, но она явно не верная, так как в 1787 году Пелагея уже вышла замуж.
Бракосочетание
09.02.1787
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X7-D?i=663&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
18.01.1788
Отец ребёнка: Бойко Василий Романович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X3-V?i=653&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
20.09.1789
Дочь: Кулешенко Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Бойко Василий Романович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B365-V?i=657&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Бойко Василий Романович
Рождение ребёнка
11.07.1801
Отец ребёнка: Бойко Василий Романович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36P-Q?i=701&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Бойко Василий Романович
Рождение ребёнка
22.07.1803
Дочь: Бойко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Бойко Василий Романович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-9?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
26.09.1806
Дочь: Бойко Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Бойко Василий Романович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B368-4?i=721&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Бойко Пантелеймон Васильевич
Отец ребёнка: Бойко Василий Романович
Смерть
24.02.1820
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CP-2?i=103&cc=4133834&cat=1013792 От горячки *непонятка с именем