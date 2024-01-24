Тимошенко Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Тимошенко Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Тимошенко Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Тимошенко Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Тимошенко Кузьма Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Бойченко Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Завадовка, Черкаська область
Дата взята из ревизских сказок, но она явно не верная, так как в 1787 году Пелагея уже вышла замуж.
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Тимошенко Самуил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Завадовка, Черкаська область
Смерть
До 1795
Завадовка, Черкаська область
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