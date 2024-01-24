Тимошенко Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Тимошенко Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Тимошенко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Тимошенко Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Тимошенко Кузьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Бойченко Пелагея Тимофеевна
Дата взята из ревизских сказок, но она явно не верная, так как в 1787 году Пелагея уже вышла замуж.
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Тимошенко Самуил Тимофеевич
Смерть
До 1795