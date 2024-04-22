Тимошенко Григорий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиДо 1801
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Тимошенко Тимофей
Рождение ребёнка
21.06.1783
Дочь: Романенко Аграфена Григорьевна
Мать ребёнка: Тимошенко Феодосия Власовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X9-J?i=641&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Тимошенко Даниил Григорьевич
Мать ребёнка: Тимошенко Феодосия Власовна
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Власенко Ефросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Тимошенко Феодосия Власовна
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Кулик Аксинья Григорьевна
Мать ребёнка: Тимошенко Феодосия Власовна
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Тимошенко Демьян Григорьевич
Мать ребёнка: Тимошенко Феодосия Власовна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Тимошенко Федор Демьянович
Мать ребёнка: Тимошенко Феодосия Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1801