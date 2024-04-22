Тимошенко Демьян Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиОколо 1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Бракосочетание
17.01.1819
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9H8-7?i=153&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
24.07.1822
Сын: Тимошенко Роман Демьянович
Мать ребёнка: Тимошенко Домникия Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T93M-V?cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Около 1851