Тимошенко Демьян Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошенко Демьян Григорьевич

Тимошенко Демьян Григорьевич

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Около 1851

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Тимошенко Григорий Тимофеевич

Мать: Тимошенко Феодосия Власовна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
17.01.1819

Жена: Тимошенко Домникия Федоровна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9H8-7?i=153&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
24.07.1822

Сын: Тимошенко Роман Демьянович

Мать ребёнка: Тимошенко Домникия Федоровна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T93M-V?cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Около 1851
Завадовка, Черкаська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close