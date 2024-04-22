Тимошенко Феодосия Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Феодосия Власовна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
21.06.1783

Дочь: Романенко Аграфена Григорьевна

Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X9-J?i=641&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Тимошенко Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Власенко Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Кулик Аксинья Григорьевна

Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Тимошенко Демьян Григорьевич

Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Тимошенко Федор Демьянович

Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Григорий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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