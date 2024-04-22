Тимошенко Феодосия Власовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Рождение ребёнка
21.06.1783
Дочь: Романенко Аграфена Григорьевна
Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Тимофеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X9-J?i=641&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Тимошенко Даниил Григорьевич
Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Власенко Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Кулик Аксинья Григорьевна
Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Тимошенко Демьян Григорьевич
Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Тимошенко Федор Демьянович
Отец ребёнка: Тимошенко Григорий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно