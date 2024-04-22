Тимошенко Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти17.02.1801
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Тимошенко Тимофей
Дочь: Тимошенко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Тимошенко Варвара Родионовна
Сын: Тимошенко Пантелеймон Иванович
Мать ребёнка: Тимошенко Варвара Родионовна
Дочь: Тимошенко Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Тимошенко Варвара Родионовна
Мать ребёнка: Тимошенко Варвара Родионовна
Дочь: Тимошенко Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Тимошенко Варвара Родионовна
Дочь: Тимошенко Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Тимошенко Варвара Родионовна
Дочь: Тимошенко Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Тимошенко Варвара Родионовна
Дочь: Тимошенко Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Тимошенко Варвара Родионовна
Дочь: Тимошенко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Тимошенко Варвара Родионовна
Сын: Тимошенко Андрей Иванович
Мать ребёнка: Тимошенко Варвара Родионовна
Дочь: Тимошенко Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Тимошенко Варвара Родионовна