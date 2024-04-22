Тимошенко Варвара Родионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Тимошенко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Тимошенко Пантелеймон Иванович
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.12.1780
Дочь: Тимошенко Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XH-S?i=637&cc=4133834&cat=1013792 Был брат-близнец
Рождение ребёнка
22.12.1780
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XH-S?i=637&cc=4133834&cat=1013792 Была сестра-близнец
Рождение ребёнка
11.11.1782
Дочь: Тимошенко Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36B-F?i=640&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Тимошенко Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.11.1785
Дочь: Тимошенко Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36B-C?i=646&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Тимошенко Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич
Была сестра-близнец
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Тимошенко Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич
Была сестра-близнец
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Тимошенко Андрей Иванович
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Тимошенко Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно