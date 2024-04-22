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Тимошенко Варвара Родионовна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Тимошенко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Тимошенко Пантелеймон Иванович

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.12.1780

Дочь: Тимошенко Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XH-S?i=637&cc=4133834&cat=1013792 Был брат-близнец
Рождение ребёнка
22.12.1780

Сын: Тимошенко Петр Иванович

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XH-S?i=637&cc=4133834&cat=1013792 Была сестра-близнец
Рождение ребёнка
11.11.1782

Дочь: Тимошенко Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36B-F?i=640&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Тимошенко Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
21.11.1785

Дочь: Тимошенко Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36B-C?i=646&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Тимошенко Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
Была сестра-близнец
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Тимошенко Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
Была сестра-близнец
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Тимошенко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Тимошенко Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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