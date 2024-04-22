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Тимошенко Кузьма Тимофеевич

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Около 1805

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Тимошенко Тимофей

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.09.1788

Сын: Тимошенко Семен Кузьмич

Мать ребёнка: Тимошенко Пелагея Прокофьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-N?i=655&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Тимошенко Антон Кузьмич

Мать ребёнка: Тимошенко Пелагея Прокофьевна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошенко Пелагея Прокофьевна

Смерть
Около 1805
Завадовка, Черкаська область
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