Тимошенко Кузьма Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиОколо 1805
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Тимошенко Тимофей
Рождение ребёнка
02.09.1788
Мать ребёнка: Тимошенко Пелагея Прокофьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-N?i=655&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Тимошенко Пелагея Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1805