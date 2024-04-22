Тимошенко Пелагея Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Пелагея Прокофьевна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.09.1788

Сын: Тимошенко Семен Кузьмич

Отец ребёнка: Тимошенко Кузьма Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-N?i=655&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Тимошенко Антон Кузьмич

Отец ребёнка: Тимошенко Кузьма Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Кузьма Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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