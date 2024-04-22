Тимошенко Пелагея Прокофьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Рождение ребёнка
02.09.1788
Отец ребёнка: Тимошенко Кузьма Тимофеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-N?i=655&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Тимошенко Кузьма Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно