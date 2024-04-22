Бойченко (Кузка) Прасковья (Параскева) Федоровна
Место рождения
Дата рождения27.10.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1804
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36D-8?i=715&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Брйко Ефросинья Никитовна
Отец ребёнка: Бойко Никита Васильевич
По дате свадьбы не бьется. И известно о ней только из метрики о смерти. Но может она и не их.
Бракосочетание
12.04.1825
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HC-F?i=165&cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HC-F?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
11.11.1826
Дочь: Рябченко Степанида Никитовна
Отец ребёнка: Бойко Никита Васильевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9H5-4?i=233&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Бойко Ефросинья Никитовна
Отец ребёнка: Бойко Никита Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Федирка Лукерья Никитовна
Отец ребёнка: Бойко Никита Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Бойко Никита Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Бойко Фекла Никитовна
Отец ребёнка: Бойко Никита Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Бойко Никита Васильевич
Смерть
Неизвестно