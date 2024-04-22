Бойченко (Кузка) Прасковья (Параскева) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойченко (Кузка) Прасковья (Параскева) Федоровна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

27.10.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1759 г.р.

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1804

Отец: Кузка-Василенко Федор Иванович

Мать: Кузка-Василенко Матрона Прокофьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36D-8?i=715&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Брйко Ефросинья Никитовна

Отец ребёнка: Бойко Никита Васильевич

Завадовка, Черкаська область
По дате свадьбы не бьется. И известно о ней только из метрики о смерти. Но может она и не их.
Бракосочетание
12.04.1825

Муж: Бойко Никита Васильевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HC-F?i=165&cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HC-F?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
11.11.1826

Дочь: Рябченко Степанида Никитовна

Отец ребёнка: Бойко Никита Васильевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9H5-4?i=233&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Бойко Ефросинья Никитовна

Отец ребёнка: Бойко Никита Васильевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Федирка Лукерья Никитовна

Отец ребёнка: Бойко Никита Васильевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Бойко Алексей Никитович

Отец ребёнка: Бойко Никита Васильевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Бойко Фекла Никитовна

Отец ребёнка: Бойко Никита Васильевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Бойко Аникий Никитович

Отец ребёнка: Бойко Никита Васильевич

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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