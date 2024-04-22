Рябченко (Бойченко) Степанида Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябченко (Бойченко) Степанида Никитовна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

11.11.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1826

Отец: Бойко Никита Васильевич

Мать: Бойченко Прасковья Федоровна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9H5-4?i=233&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
08.05.1846

Муж: Рябченко Емельян Григорьевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9W4-Q?i=373&cc=4133834&cat=1013792 Странно, что дядей невесты указан Яким Кулишенко
Смерть
Неизвестно
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