Рябченко (Бойченко) Степанида Никитовна
Место рождения
Дата рождения11.11.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1826
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9H5-4?i=233&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
08.05.1846
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9W4-Q?i=373&cc=4133834&cat=1013792 Странно, что дядей невесты указан Яким Кулишенко
Смерть
Неизвестно