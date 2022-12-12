Фёкла Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Роман Прокофьевич
Рождение ребёнка
26.07.1820
Сын: Романов Илья
Отец ребёнка: Роман Прокофьевич
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1824
Сын: Романов Нефёд
Отец ребёнка: Роман Прокофьевич
Рождение ребёнка
14.03.1828
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Роман Прокофьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Романов Ефим
Отец ребёнка: Роман Прокофьевич
Рождение ребёнка
20.03.1830
Дочь: Романова Анастасия
Отец ребёнка: Роман Прокофьевич
Рождение ребёнка
08.01.1833
Сын: Романов Степан
Отец ребёнка: Роман Прокофьевич
Смерть
Неизвестно