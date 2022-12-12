Фёкла Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Роман Прокофьевич

Рождение ребёнка
26.07.1820

Сын: Романов Илья

Отец ребёнка: Роман Прокофьевич

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Романов Нефёд

Отец ребёнка: Роман Прокофьевич

Рождение ребёнка
14.03.1828

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Роман Прокофьевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Романов Ефим

Отец ребёнка: Роман Прокофьевич

Рождение ребёнка
20.03.1830

Дочь: Романова Анастасия

Отец ребёнка: Роман Прокофьевич

Рождение ребёнка
08.01.1833

Сын: Романов Степан

Отец ребёнка: Роман Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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