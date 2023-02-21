(Романова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Романова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Роман Прокофьевич

Мать: Фёкла Власовна

Смерть
Неизвестно
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