Роман Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Прокофий Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Фёкла Власовна
Рождение ребёнка
26.07.1820
Сын: Романов Илья
Мать ребёнка: Фёкла Власовна
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1824
Сын: Романов Нефёд
Мать ребёнка: Фёкла Власовна
Рождение ребёнка
14.03.1828
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Фёкла Власовна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Романов Ефим
Мать ребёнка: Фёкла Власовна
Рождение ребёнка
20.03.1830
Дочь: Романова Анастасия
Мать ребёнка: Фёкла Власовна
Рождение ребёнка
08.01.1833
Сын: Романов Степан
Мать ребёнка: Фёкла Власовна
Смерть
Неизвестно