Романов Нефёд
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Роман Прокофьевич
Мать: Фёкла Власовна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Романов Григорий
Мать ребёнка: Романова Домна Макаровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Романова Домна Макаровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Романов Афанасий
Мать ребёнка: Романова Домна Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Домна Макаровна
Смерть
Неизвестно