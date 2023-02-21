Романов Нефёд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Нефёд

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Роман Прокофьевич

Мать: Фёкла Власовна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Романов Григорий

Мать ребёнка: Романова Домна Макаровна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Романова Домна Макаровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Романов Афанасий

Мать ребёнка: Романова Домна Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Домна Макаровна

Смерть
Неизвестно
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