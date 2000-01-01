Романова Домна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Домна Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Романов Григорий

Отец ребёнка: Романов Нефёд

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Романов Нефёд

Рождение ребёнка
1858

Сын: Романов Афанасий

Отец ребёнка: Романов Нефёд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Нефёд

Смерть
Неизвестно
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