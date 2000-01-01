Романова Домна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Романов Григорий
Отец ребёнка: Романов Нефёд
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Романов Нефёд
Рождение ребёнка
1858
Сын: Романов Афанасий
Отец ребёнка: Романов Нефёд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Нефёд
Смерть
Неизвестно