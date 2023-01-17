Романов Илья
Место рождения
Дата рождения26.07.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1820
Отец: Роман Прокофьевич
Мать: Фёкла Власовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Романов Ефим
Мать ребёнка: Романова Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Романов Пётр
Мать ребёнка: Романова Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Романова Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Арина
Мать ребёнка: Романова Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Романов Игнатий
Мать ребёнка: Романова Василиса Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно