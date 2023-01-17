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Романов Илья

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Место рождения

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.07.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1820

Отец: Роман Прокофьевич

Мать: Фёкла Власовна

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Романов Ефим

Мать ребёнка: Романова Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Романов Пётр

Мать ребёнка: Романова Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Романова Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Арина

Мать ребёнка: Романова Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Романов Игнатий

Мать ребёнка: Романова Василиса Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Василиса Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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