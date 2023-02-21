Романова Василиса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Романов Ефим
Отец ребёнка: Романов Илья
Рождение ребёнка
1849
Сын: Романов Пётр
Отец ребёнка: Романов Илья
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Романов Илья
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Романов Илья
Рождение ребёнка
1861
Сын: Романов Игнатий
Отец ребёнка: Романов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Илья
Смерть
Неизвестно