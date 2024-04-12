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Жуков Иван Федорович

Место рождения

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Жуков Федор Трофимович

Мать: Жукова Епистинья Порфирьевна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Григорьева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Жукова Анна Михайловна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Жуков Иван Иванович

Мать ребёнка: Жукова Анна Михайловна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Яковлева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Жукова Анна Михайловна

Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Жукова Анна Михайловна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кузнецова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Жукова Анна Михайловна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Анна Михайловна

Смерть
1916
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Чухломский район, Введенское кладбище
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