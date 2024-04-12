Жуков Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Григорьева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Жукова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Жуков Иван Иванович
Мать ребёнка: Жукова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Яковлева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Жукова Анна Михайловна
Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Жукова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кузнецова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Жукова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Анна Михайловна
Смерть
1916
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Чухломский район, Введенское кладбище