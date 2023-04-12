Яковлева (Жукова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Жукова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Костромская губ, Чухломский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Жуков Иван Федорович

Мать: Жукова Анна Михайловна

Костромская губ, Чухломский уезд
Бракосочетание
1907

Муж: Яковлев Иван Карпович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Яковлев Иван Карпович

Костромская губ, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
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