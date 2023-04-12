Яковлева (Жукова) Екатерина Ивановна
Место рожденияКостромская губ, Чухломский уезд
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Жуков Иван Федорович
Мать: Жукова Анна Михайловна
Костромская губ, Чухломский уезд
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Яковлев Иван Карпович
Костромская губ, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно