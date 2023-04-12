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Жукова Анна Михайловна

Место рождения

Костромская губ, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Григорьева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Жуков Иван Федорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Жуков Иван Иванович

Отец ребёнка: Жуков Иван Федорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Яковлева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Жуков Иван Федорович

Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Жуков Иван Федорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кузнецова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Жуков Иван Федорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Иван Федорович

Смерть
1917
Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Чухломский район, Введенское кладбище
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