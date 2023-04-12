Жукова Анна Михайловна
Место рожденияКостромская губ, Чухломский уезд
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Григорьева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Жуков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Жуков Иван Иванович
Отец ребёнка: Жуков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Яковлева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Жуков Иван Федорович
Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Жуков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кузнецова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Жуков Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Иван Федорович
Смерть
1917
Похороны
Неизвестно
Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Чухломский район, Введенское кладбище