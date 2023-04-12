Яковлев Иван Карпович
Место рожденияКостромская губ, Чухломский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губ, Чухломский уезд
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева Екатерина Ивановна
Костромская губ, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно