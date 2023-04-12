Яковлев Иван Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Иван Карпович

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Место рождения

Костромская губ, Чухломский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губ, Чухломский уезд
Бракосочетание
1907

Жена: Яковлева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева Екатерина Ивановна

Костромская губ, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
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