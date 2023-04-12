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Жуков Федор Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Жуков Трофим Григорьевич

Мать: Жукова Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Жуков Александр Федорович

Мать ребёнка: Жукова Епистинья Порфирьевна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Жуков Иван Федорович

Мать ребёнка: Жукова Епистинья Порфирьевна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Жуков Анемподист Федорович

Мать ребёнка: Жукова Епистинья Порфирьевна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Суслова Феоктиста Федоровна

Мать ребёнка: Жукова Епистинья Порфирьевна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Жуков Андрей Федорович

Мать ребёнка: Жукова Епистинья Порфирьевна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Жукова Епистинья Порфирьевна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Жукова Епистинья Порфирьевна

Смерть
1886
Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Чухломский район, Введенское кладбище
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