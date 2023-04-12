Жуков Федор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1886
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Жуков Трофим Григорьевич
Мать: Жукова Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Жуков Александр Федорович
Мать ребёнка: Жукова Епистинья Порфирьевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Жуков Иван Федорович
Мать ребёнка: Жукова Епистинья Порфирьевна
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Жуков Анемподист Федорович
Мать ребёнка: Жукова Епистинья Порфирьевна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Суслова Феоктиста Федоровна
Мать ребёнка: Жукова Епистинья Порфирьевна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Жукова Епистинья Порфирьевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Жукова Епистинья Порфирьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жукова Епистинья Порфирьевна
Смерть
1886
Похороны
Неизвестно
Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Чухломский район, Введенское кладбище