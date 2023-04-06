Жукова Епистинья Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Парфен Терентьевич
Мать: Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Жуков Александр Федорович
Отец ребёнка: Жуков Федор Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Жуков Иван Федорович
Отец ребёнка: Жуков Федор Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Жуков Анемподист Федорович
Отец ребёнка: Жуков Федор Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Суслова Феоктиста Федоровна
Отец ребёнка: Жуков Федор Трофимович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Жуков Федор Трофимович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Жуков Федор Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жуков Федор Трофимович
Смерть
1905
Похороны
Неизвестно
Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Чухломский район, Введенское кладбище