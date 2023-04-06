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Жукова Епистинья Порфирьевна

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Место рождения

Подольново, Бушневская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

1834

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Парфен Терентьевич

Мать: Прасковья Ермолаевна

Подольново, Бушневская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Жуков Александр Федорович

Отец ребёнка: Жуков Федор Трофимович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Жуков Иван Федорович

Отец ребёнка: Жуков Федор Трофимович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Жуков Анемподист Федорович

Отец ребёнка: Жуков Федор Трофимович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Суслова Феоктиста Федоровна

Отец ребёнка: Жуков Федор Трофимович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Жуков Андрей Федорович

Отец ребёнка: Жуков Федор Трофимович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Жуков Федор Трофимович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Жуков Федор Трофимович

Смерть
1905
Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Чухломский район, Введенское кладбище
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