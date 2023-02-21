Кузнецова (Сперанская) Елена
Место рожденияМосква, город Москва, Россия
Дата рождения16.02.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1951
Отец: Сперанский Михаил
Мать: Сперанская Евгения
Москва, город Москва, Россия
Бракосочетание
22.07.1978
Муж: Кузнецов Владимир
Жуковский
Рождение ребёнка
12.04.1980
Сын: Кузнецов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир
Жуковский, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
22.03.1985
Сын: Кузнецов Иван
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир
Жуковский, Московская область, Россия
Образование
Неизвестно
школа №1 г. Жуковский, МГУ имени М.В.Ломоносова, Физический факультет
Высшее | кандидат физ.-мат. наук
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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Место жительства
Неизвестно