Кузнецова (Сперанская) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Сперанская) Елена

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Место рождения

Москва, город Москва, Россия

Дата рождения

16.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1951

Отец: Сперанский Михаил

Мать: Сперанская Евгения

Москва, город Москва, Россия
Бракосочетание
22.07.1978

Муж: Кузнецов Владимир

Жуковский
Рождение ребёнка
12.04.1980

Сын: Кузнецов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир

Жуковский, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
22.03.1985

Сын: Кузнецов Иван

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир

Жуковский, Московская область, Россия
Образование
Неизвестно
школа №1 г. Жуковский, МГУ имени М.В.Ломоносова, Физический факультет
Высшее | кандидат физ.-мат. наук
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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Место жительства
Неизвестно
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