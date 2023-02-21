Сперанский Михаил
Место рожденияМосква, город Москва, Россия
Дата рождения27.05.1918
Дата смерти26.11.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1918
Отец: Сперанский Константин
Мать: Сперанская Мария
Москва, город Москва, Россия
Рождение ребёнка
17.01.1943
Дочь: Холявко Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Сперанская Евгения
Москва, город Москва, Россия
Бракосочетание
13.02.1943
Жена: Сперанская Евгения
Москва, город Москва, Россия
НКВД ОАГС Киевского района г. Москвы
Бракосочетание
13.02.1943
Жена: Сперанская Евгения
Москва, город Москва, Россия
Рождение ребёнка
16.02.1951
Дочь: Кузнецова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Сперанская Евгения
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.02.1951
Дочь: Кузнецова Елена
Мать ребёнка: Сперанская Евгения
Москва, город Москва, Россия
Смерть
26.11.1964
Жуковский, Московская, Россия
Похороны
Неизвестно
Кунцево, Москва, город Москва, Россия