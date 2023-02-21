Сперанский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сперанский Михаил

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Место рождения

Москва, город Москва, Россия

Дата рождения

27.05.1918

Дата смерти

26.11.1964

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1918

Отец: Сперанский Константин

Мать: Сперанская Мария

Москва, город Москва, Россия
Рождение ребёнка
17.01.1943

Дочь: Холявко Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Сперанская Евгения

Москва, город Москва, Россия
Бракосочетание
13.02.1943

Жена: Сперанская Евгения

Москва, город Москва, Россия
НКВД ОАГС Киевского района г. Москвы
Бракосочетание
13.02.1943

Жена: Сперанская Евгения

Москва, город Москва, Россия
Рождение ребёнка
16.02.1951

Дочь: Кузнецова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Сперанская Евгения

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.02.1951

Дочь: Кузнецова Елена

Мать ребёнка: Сперанская Евгения

Москва, город Москва, Россия
Смерть
26.11.1964
Жуковский, Московская, Россия
Похороны
Неизвестно
Кунцево, Москва, город Москва, Россия
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