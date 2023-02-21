Холявко (Сперанская) Наталья Михайловна
Место рожденияМосква, город Москва, Россия
Дата рождения17.01.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1943
Отец: Сперанский Михаил
Мать: Сперанская Евгения
Москва, город Москва, Россия
Бракосочетание
31.01.1969
Москва
Дворец Бракосочетания отдела ЗАГС г. Москвы
Бракосочетание
31.01.1969
Москва, город Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.06.1975
Сын: Холявко Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Холявко Владимир Павлович
Москва, город Москва, Россия
Место жительства
Неизвестно