Холявко (Сперанская) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холявко (Сперанская) Наталья Михайловна

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Место рождения

Москва, город Москва, Россия

Дата рождения

17.01.1943

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1943

Отец: Сперанский Михаил

Мать: Сперанская Евгения

Москва, город Москва, Россия
Бракосочетание
31.01.1969

Муж: Холявко Владимир Павлович

Москва
Дворец Бракосочетания отдела ЗАГС г. Москвы
Бракосочетание
31.01.1969

Муж: Холявко Владимир Павлович

Москва, город Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.06.1975

Сын: Холявко Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Холявко Владимир Павлович

Москва, город Москва, Россия
Место жительства
Неизвестно
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