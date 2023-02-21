Холявко Владимир Павлович
Место рожденияМоршанск
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холявко Павел Петрович
Мать: Валентина Михайловна
Моршанск
Бракосочетание
31.01.1969
Москва
Дворец Бракосочетания отдела ЗАГС г. Москвы
Бракосочетание
31.01.1969
Москва, город Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.06.1975
Сын: Холявко Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Холявко Наталья Михайловна
Москва, город Москва, Россия