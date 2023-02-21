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Холявко Владимир Павлович

Место рождения

Моршанск

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холявко Павел Петрович

Мать: Валентина Михайловна

Моршанск
Бракосочетание
31.01.1969

Жена: Холявко Наталья Михайловна

Москва
Дворец Бракосочетания отдела ЗАГС г. Москвы
Бракосочетание
31.01.1969

Жена: Холявко Наталья Михайловна

Москва, город Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.06.1975

Сын: Холявко Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Холявко Наталья Михайловна

Москва, город Москва, Россия
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