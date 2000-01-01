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Холявко Павел Петрович

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Место рождения

Марьяновка

Дата рождения

1919

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Холявко Петр

Мать: ?

Марьяновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холявко Владимир Павлович

Мать ребёнка: Валентина Михайловна

Моршанск
Военная служба
Неизвестно
Моршанск
Военная академия работал
Смерть
1945
г. Моршанск Тамбоской области
Похороны
Неизвестно
Моршанск. городское кладбище, братская могила
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