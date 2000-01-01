Холявко Павел Петрович
Место рожденияМарьяновка
Дата рождения1919
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Холявко Петр
Мать: ?
Марьяновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холявко Владимир Павлович
Мать ребёнка: Валентина Михайловна
Моршанск
Военная служба
Неизвестно
Моршанск
Военная академия работал
Смерть
1945
г. Моршанск Тамбоской области
Похороны
Неизвестно
Моршанск. городское кладбище, братская могила