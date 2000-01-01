Сперанская (Клушина) Евгения
Место рожденияСимферополь
Дата рождения28.10.1919
Дата смерти10.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1919
Отец: Клушин Анатолий
Мать: Клушина Антонина
Симферополь
Рождение ребёнка
17.01.1943
Дочь: Холявко Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Сперанский Михаил
Москва, город Москва, Россия
Бракосочетание
13.02.1943
Муж: Сперанский Михаил
Москва, город Москва, Россия
НКВД ОАГС Киевского района г. Москвы
Бракосочетание
13.02.1943
Муж: Сперанский Михаил
Москва, город Москва, Россия
Рождение ребёнка
16.02.1951
Дочь: Кузнецова Елена
Отец ребёнка: Сперанский Михаил
Москва, город Москва, Россия
Смерть
10.04.1973
Жуковский, Московская, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кунцево, Москва, город Москва, Россия