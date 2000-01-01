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Сперанская (Клушина) Евгения

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Место рождения

Симферополь

Дата рождения

28.10.1919

Дата смерти

10.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1919

Отец: Клушин Анатолий

Мать: Клушина Антонина

Симферополь
Рождение ребёнка
17.01.1943

Дочь: Холявко Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Сперанский Михаил

Москва, город Москва, Россия
Бракосочетание
13.02.1943

Муж: Сперанский Михаил

Москва, город Москва, Россия
НКВД ОАГС Киевского района г. Москвы
Бракосочетание
13.02.1943

Муж: Сперанский Михаил

Москва, город Москва, Россия
Рождение ребёнка
16.02.1951

Дочь: Кузнецова Елена

Отец ребёнка: Сперанский Михаил

Москва, город Москва, Россия
Смерть
10.04.1973
Жуковский, Московская, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кунцево, Москва, город Москва, Россия
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