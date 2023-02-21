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Сперанский Константин

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Место рождения

с. Шарапово

Дата рождения

20.05.1889

Дата смерти

10.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1889

Отец: Сперанский Стефан

Мать: Сперанская Варвара

с. Шарапово
Рождение ребёнка
27.05.1918

Сын: Сперанский Михаил

Мать ребёнка: Сперанская Мария

Москва, город Москва, Россия
Военная награда
?.07.1944
Майор медслужбы , Место службы: ЭГ 2658. Награждение
Медаль «За оборону Москвы»
Военная награда
10.08.1945
ЭГ 2658
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
10.06.1973
Москва, город Москва, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Кунцево, Москва, город Москва, Россия
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