Сперанский Константин
Место рожденияс. Шарапово
Дата рождения20.05.1889
Дата смерти10.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1889
Отец: Сперанский Стефан
Мать: Сперанская Варвара
с. Шарапово
Рождение ребёнка
27.05.1918
Сын: Сперанский Михаил
Мать ребёнка: Сперанская Мария
Москва, город Москва, Россия
Военная награда
?.07.1944
Майор медслужбы , Место службы: ЭГ 2658. Награждение
Медаль «За оборону Москвы»
Военная награда
10.08.1945
ЭГ 2658
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
10.06.1973
Москва, город Москва, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Кунцево, Москва, город Москва, Россия