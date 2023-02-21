Сперанская (Матвеева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сперанская (Матвеева) Мария

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Место рождения

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя

Дата рождения

1897

Дата смерти

08.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Матвеев Михаил

Мать: Чикина Анастасия

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.05.1918

Сын: Сперанский Михаил

Отец ребёнка: Сперанский Константин

Москва, город Москва, Россия
Смерть
08.07.1982
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