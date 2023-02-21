Сперанская (Матвеева) Мария
Место рожденияг. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Дата рождения1897
Дата смерти08.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Матвеев Михаил
Мать: Чикина Анастасия
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.05.1918
Сын: Сперанский Михаил
Отец ребёнка: Сперанский Константин
Москва, город Москва, Россия
Смерть
08.07.1982