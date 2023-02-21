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Чикина Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

18.02.1946

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Новицкая Лидия

Отец ребёнка: Матвеев Михаил

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
До 1896

Муж: Матвеев Михаил

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Сперанская Мария

Отец ребёнка: Матвеев Михаил

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
Между 1908 и 1909

Муж: Чикин Николай

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Смерть
18.02.1946
пос. Кунцево, Московская область
Похороны
Неизвестно
Москва, Кунцевское кладбище
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