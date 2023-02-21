Чикина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти18.02.1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Новицкая Лидия
Отец ребёнка: Матвеев Михаил
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
До 1896
Муж: Матвеев Михаил
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Сперанская Мария
Отец ребёнка: Матвеев Михаил
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
Между 1908 и 1909
Муж: Чикин Николай
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Смерть
18.02.1946
пос. Кунцево, Московская область
Похороны
Неизвестно
Москва, Кунцевское кладбище