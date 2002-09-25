Кузнецов Владимир
Место рожденияРовно, Ровенская область, Украина
Дата рождения11.06.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1951
Отец: Кузнецов Иван
Мать: Кузнецова Евдокия
Ровно, Ровенская область, Украина
Бракосочетание
22.07.1978
Жена: Кузнецова Елена
Жуковский
Рождение ребёнка
12.04.1980
Сын: Кузнецов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Кузнецова Елена
Жуковский, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
22.03.1985
Сын: Кузнецов Иван
Мать ребёнка: Кузнецова Елена
Жуковский, Московская область, Россия
Место жительства
Неизвестно