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Кузнецов Владимир

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Место рождения

Ровно, Ровенская область, Украина

Дата рождения

11.06.1951

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1951

Отец: Кузнецов Иван

Мать: Кузнецова Евдокия

Ровно, Ровенская область, Украина
Бракосочетание
22.07.1978

Жена: Кузнецова Елена

Жуковский
Рождение ребёнка
12.04.1980

Сын: Кузнецов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова Елена

Жуковский, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
22.03.1985

Сын: Кузнецов Иван

Мать ребёнка: Кузнецова Елена

Жуковский, Московская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
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