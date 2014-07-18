Кузнецов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Иван

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Место рождения

Жуковский, Московская область, Россия

Дата рождения

22.03.1985

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1985

Отец: Кузнецов Владимир

Мать: Кузнецова Елена

Жуковский, Московская область, Россия
Бракосочетание
18.07.2014

Жена: Ирина

Раменское, Московская, Россия
Рождение ребёнка
28.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Жуковский, Московская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
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