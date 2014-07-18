Кузнецов Иван
Место рожденияЖуковский, Московская область, Россия
Дата рождения22.03.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1985
Отец: Кузнецов Владимир
Мать: Кузнецова Елена
Жуковский, Московская область, Россия
Бракосочетание
18.07.2014
Жена: Ирина
Раменское, Московская, Россия
Рождение ребёнка
28.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина
Жуковский, Московская область, Россия
Место жительства
Неизвестно