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Кузнецов Михаил Владимирович

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Место рождения

Жуковский, Московская область, Россия

Дата рождения

12.04.1980

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1980

Отец: Кузнецов Владимир

Мать: Кузнецова Елена

Жуковский, Московская область, Россия
Образование
С 01.09.1986 по 22.06.1997
Гимназия №1 г. Жуковского
Полное среднее
Образование
С 01.09.1997 по 25.01.2003
Астрономическое отделение ФизФака МГУ им М.В. Ломоносова
Высшее, специальность "Астроном" | Current education:1
Работа или профессия
С 01.10.1997
Жуковский
Учитель Астрономии | МОУ Гимназия №1
Работа или профессия
С 01.06.2002
Москва
Ведущий программист отдела изучения Галактики и переменных звезд | ГАИШ МГУ им М.В.Ломоносва
Бракосочетание
08.06.2013

Жена: Кузнецова Татьяна

Жуковский, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
13.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна

Жуковский, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
22.02.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна

Жуковский, Московская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
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