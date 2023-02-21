Кузнецов Михаил Владимирович
Место рожденияЖуковский, Московская область, Россия
Дата рождения12.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1980
Отец: Кузнецов Владимир
Мать: Кузнецова Елена
Жуковский, Московская область, Россия
Образование
С 01.09.1986 по 22.06.1997
Гимназия №1 г. Жуковского
Полное среднее
Образование
С 01.09.1997 по 25.01.2003
Астрономическое отделение ФизФака МГУ им М.В. Ломоносова
Высшее, специальность "Астроном" | Current education:1
Работа или профессия
С 01.10.1997
Жуковский
Учитель Астрономии | МОУ Гимназия №1
Работа или профессия
С 01.06.2002
Москва
Ведущий программист отдела изучения Галактики и переменных звезд | ГАИШ МГУ им М.В.Ломоносва
Бракосочетание
08.06.2013
Жена: Кузнецова Татьяна
Жуковский, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
13.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна
Жуковский, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
22.02.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна
Жуковский, Московская область, Россия
Место жительства
Неизвестно