Лихачёв Александр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1782 и 1783
Дата смерти22.12.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1782 и 1783
Отец: Лихачёв Максим Иванович
Мать: Лихачёва Анастасия
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Дочь: Матрона Александровна
Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Ермолаева
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Ермолаева
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1809
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Ермолаева
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1813
Сын: Лихачёв Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Ермолаева
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813
Дочь: Параскева Александровна
Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Ермолаева
(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
1815
Сын: Лихачёв Демьян Александрович
Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Ермолаева
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817
Сын: Лихачёв Григорий Александрович
Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Ермолаева
(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824
Сын: Лихачёв Яков Александрович
Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Ермолаева
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.12.1855
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Похороны
23.12.1855