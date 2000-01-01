Лихачёв Александр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихачёв Александр Максимович

Лихачёв Александр Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1782 и 1783

Дата смерти

22.12.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1782 и 1783

Отец: Лихачёв Максим Иванович

Мать: Лихачёва Анастасия

Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Дочь: Матрона Александровна

Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Ермолаева

Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Ермолаева

Рождение ребёнка
Между 1807 и 1809

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Ермолаева

Рождение ребёнка
Между 1809 и 1813

Сын: Лихачёв Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Ермолаева

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813

Дочь: Параскева Александровна

Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Ермолаева

(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лихачёв Демьян Александрович

Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Ермолаева

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817

Сын: Лихачёв Григорий Александрович

Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Ермолаева

(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824

Сын: Лихачёв Яков Александрович

Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Ермолаева

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.12.1855
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Похороны
23.12.1855
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close