Лихачёв Максим Иванович
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1747 и 1749
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1747 и 1749
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783
Сын: Лихачёв Александр Максимович
Мать ребёнка: Лихачёва Анастасия
Рождение ребёнка
19.03.1793
Дочь: Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Лихачёва Анастасия
Плоска (ныне не существует)
Рождение ребёнка
Между 1796 и 1797
Дочь: Лихачёва Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Лихачёва Анастасия
Рождение ребёнка
Между 1798 и 1799
Дочь: Киселёва Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Лихачёва Анастасия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1826
(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)