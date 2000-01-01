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Лихачёв Максим Иванович

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1747 и 1749

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1747 и 1749

Отец: Лихачёв Иван Кириллович

Мать: Лихачёва Евдокия Иосифовна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783

Сын: Лихачёв Александр Максимович

Мать ребёнка: Лихачёва Анастасия

Рождение ребёнка
19.03.1793

Дочь: Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Лихачёва Анастасия

Плоска (ныне не существует)
Рождение ребёнка
Между 1796 и 1797

Дочь: Лихачёва Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Лихачёва Анастасия

Рождение ребёнка
Между 1798 и 1799

Дочь: Киселёва Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Лихачёва Анастасия

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1826
(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
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