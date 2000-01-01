Лихачёв Яков Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1823 и 1824
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1824
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846
Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Антоновна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Антоновна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
03.03.1851
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Антоновна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
18.10.1852
Сын: Лихачёв Артемий Яковлевич
Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Антоновна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.05.1855
Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Антоновна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
28.01.1858
Сын: Лихачёв Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Антоновна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
10.11.1859
Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Антоновна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
25.08.1862
Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Антоновна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858