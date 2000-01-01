Лихачёв Яков Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихачёв Яков Александрович

Лихачёв Яков Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1823 и 1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1824

Отец: Лихачёв Александр Максимович

Мать: Лихачёва Матрона Ермолаева

Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846

Сын: Лихачёв Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Антоновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Антоновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
03.03.1851

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Антоновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
18.10.1852

Сын: Лихачёв Артемий Яковлевич

Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Антоновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.05.1855

Сын: Лихачёв Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Антоновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
28.01.1858

Сын: Лихачёв Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Антоновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
10.11.1859

Сын: Лихачёв Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Антоновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
25.08.1862

Сын: Лихачёв Адриан Яковлевич

Мать ребёнка: Лихачёва Параскева Антоновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close