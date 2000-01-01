Лихачёва Матрона Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Матрона Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1782 и 1783

Дата смерти

28.02.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1782 и 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Дочь: Матрона Александровна

Отец ребёнка: Лихачёв Александр Максимович

Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Лихачёв Александр Максимович

Рождение ребёнка
Между 1807 и 1809

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Лихачёв Александр Максимович

Рождение ребёнка
Между 1809 и 1813

Сын: Лихачёв Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Лихачёв Александр Максимович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813

Дочь: Параскева Александровна

Отец ребёнка: Лихачёв Александр Максимович

(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лихачёв Демьян Александрович

Отец ребёнка: Лихачёв Александр Максимович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817

Сын: Лихачёв Григорий Александрович

Отец ребёнка: Лихачёв Александр Максимович

(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824

Сын: Лихачёв Яков Александрович

Отец ребёнка: Лихачёв Александр Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.02.1858
Плоска (ныне не существует)
Похороны
02.03.1858
Галаново, Удмуртская Республика Россия
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