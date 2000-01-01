Лихачёва Матрона Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1782 и 1783
Дата смерти28.02.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1782 и 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Дочь: Матрона Александровна
Отец ребёнка: Лихачёв Александр Максимович
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Лихачёв Александр Максимович
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1809
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Лихачёв Александр Максимович
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1813
Сын: Лихачёв Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Лихачёв Александр Максимович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813
Дочь: Параскева Александровна
Отец ребёнка: Лихачёв Александр Максимович
(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
1815
Сын: Лихачёв Демьян Александрович
Отец ребёнка: Лихачёв Александр Максимович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817
Сын: Лихачёв Григорий Александрович
Отец ребёнка: Лихачёв Александр Максимович
(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824
Сын: Лихачёв Яков Александрович
Отец ребёнка: Лихачёв Александр Максимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.02.1858
Плоска (ныне не существует)
Похороны
02.03.1858
Галаново, Удмуртская Республика Россия