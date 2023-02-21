Лихачёва Параскева Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Параскева Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1823 и 1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Лихачёв Яков Александрович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
03.03.1851

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Лихачёв Яков Александрович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858
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