Лихачёва Параскева Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1823 и 1824
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Лихачёв Яков Александрович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
03.03.1851
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Лихачёв Яков Александрович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858