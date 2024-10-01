Лихачёва Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1754 и 1755

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1747 и 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1754 и 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихачёв Максим Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783

Сын: Лихачёв Александр Максимович

Отец ребёнка: Лихачёв Максим Иванович

Рождение ребёнка
19.03.1793

Дочь: (Лихачёва) Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Лихачёв Максим Иванович

Рождение ребёнка
Между 1796 и 1797

Дочь: Лихачёва (Лихачёва) Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Лихачёв Максим Иванович

Смерть
Между 1834 и 1850

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