Лихачёва Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1754 и 1755
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1754 и 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783
Сын: Лихачёв Александр Максимович
Отец ребёнка: Лихачёв Максим Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1793
Дочь: (Лихачёва) Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Лихачёв Максим Иванович
Рождение ребёнка
Между 1796 и 1797
Дочь: Лихачёва (Лихачёва) Ксения Максимовна
Отец ребёнка: Лихачёв Максим Иванович
Смерть
Между 1834 и 1850