Хвостов Захар Григорьев
Место рождения
Дата рождения21.03.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1814
Отец: Хвостов Григорий Ильин
Мать: Хвостова Марфа
Крещение
24.03.1814
воспреемники: Ефим Червяков и Татьяна Асафова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1832
Жена: Хвостова Анна Ларионова
Поручители: Со стороны жениха Онагож уезда Села Старой Рачейки казенные крестьяне Никифор Петров Червяков, Федор Кирилов Мельников, Михаила Васильев Червяков. Со стороны невесты Гаврила Иванов Беляков... Показать все
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Хвостова Анна Ларионова
Рождение ребёнка
26.07.1836
Дочь: Пераскева Захарова
Мать ребёнка: Хвостова Анна Ларионова
Смерть
Неизвестно