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Хвостов Захар Григорьев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.03.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1814

Отец: Хвостов Григорий Ильин

Мать: Хвостова Марфа

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.03.1814
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Ефим Червяков и Татьяна Асафова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1832

Жена: Хвостова Анна Ларионова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители: Со стороны жениха Онагож уезда Села Старой Рачейки казенные крестьяне Никифор Петров Червяков, Федор Кирилов Мельников, Михаила Васильев Червяков. Со стороны невесты Гаврила Иванов Беляков... Показать все
Рождение ребёнка
1833

Сын: Хвостов Степан Захаров

Мать ребёнка: Хвостова Анна Ларионова

Рождение ребёнка
26.07.1836

Дочь: Пераскева Захарова

Мать ребёнка: Хвостова Анна Ларионова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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