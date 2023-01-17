Хвостова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Отец ребёнка: Хвостов Григорий Ильин
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Отец ребёнка: Хвостов Григорий Ильин
Рождение ребёнка
21.03.1814
Отец ребёнка: Хвостов Григорий Ильин
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Хвостов Григорий Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно