Хвостова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Хвостов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Хвостов Григорий Ильин

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Хвостов Степан Григорьев

Отец ребёнка: Хвостов Григорий Ильин

Рождение ребёнка
21.03.1814

Сын: Хвостов Захар Григорьев

Отец ребёнка: Хвостов Григорий Ильин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Хвостов Григорий Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостов Григорий Ильин

Смерть
Неизвестно
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