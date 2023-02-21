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Хвостов Иван Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Хвостов Григорий Ильин

Мать: Хвостова Марфа

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Хвостова Ефимия Панкратова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Хвостов Панфил Иванов

Мать ребёнка: Хвостова Ефимия Панкратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостова Ефимия Панкратова

Смерть
Неизвестно
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