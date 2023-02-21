Хвостов Иван Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: Хвостов Григорий Ильин
Мать: Хвостова Марфа
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Хвостова Ефимия Панкратова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Хвостова Ефимия Панкратова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно