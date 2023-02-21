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Хвостов Григорий Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1787

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787

Отец: Хвостов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Хвостов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Хвостова Марфа

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Хвостов Степан Григорьев

Мать ребёнка: Хвостова Марфа

Рождение ребёнка
21.03.1814

Сын: Хвостов Захар Григорьев

Мать ребёнка: Хвостова Марфа

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Хвостова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостова Марфа

Смерть
1818
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