Хвостов Григорий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1787
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787
Отец: Хвостов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Мать ребёнка: Хвостова Марфа
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Мать ребёнка: Хвостова Марфа
Рождение ребёнка
21.03.1814
Мать ребёнка: Хвостова Марфа
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Хвостова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостова Марфа
Смерть
1818