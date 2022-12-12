(Хвостова) Пераскева Захарова
Место рождения
Дата рождения26.07.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1836
Отец: Хвостов Захар Григорьев
Мать: Хвостова Анна Ларионова
Крещение
26.07.1836
воспреемник: Сингалеискаго уезда Села Канат и новокрещеннах мордвы удельной кресьянин Сергей Степаноф Тогаф; воспреемница: села Новой Рачейки уделнаго кресьянина Корнила Иванова Белякова жена Пераскев... Показать все
Смерть
Неизвестно