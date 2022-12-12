(Хвостова) Пераскева Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хвостова) Пераскева Захарова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.07.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1836

Отец: Хвостов Захар Григорьев

Мать: Хвостова Анна Ларионова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
26.07.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Сингалеискаго уезда Села Канат и новокрещеннах мордвы удельной кресьянин Сергей Степаноф Тогаф; воспреемница: села Новой Рачейки уделнаго кресьянина Корнила Иванова Белякова жена Пераскев... Показать все
Смерть
Неизвестно
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