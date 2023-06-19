Хвостова (Медведева) Анна Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова (Медведева) Анна Ларионова

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.12.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1815

Отец: Медведев Ларион Алексеев

Мать: Медведева Евдокия

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.12.1815
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Лука Алексеев Медведев и Екатерина Ефимова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1832

Муж: Хвостов Захар Григорьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители: Со стороны жениха Онагож уезда Села Старой Рачейки казенные крестьяне Никифор Петров Червяков, Федор Кирилов Мельников, Михаила Васильев Червяков. Со стороны невесты Гаврила Иванов Беляков... Показать все
Рождение ребёнка
1833

Сын: Хвостов Степан Захаров

Отец ребёнка: Хвостов Захар Григорьев

Рождение ребёнка
26.07.1836

Дочь: Пераскева Захарова

Отец ребёнка: Хвостов Захар Григорьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно