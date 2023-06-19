Хвостова (Медведева) Анна Ларионова
Место рождения
Дата рождения05.12.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1815
Отец: Медведев Ларион Алексеев
Мать: Медведева Евдокия
Крещение
09.12.1815
воспреемник: Лука Алексеев Медведев и Екатерина Ефимова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1832
Поручители: Со стороны жениха Онагож уезда Села Старой Рачейки казенные крестьяне Никифор Петров Червяков, Федор Кирилов Мельников, Михаила Васильев Червяков. Со стороны невесты Гаврила Иванов Беляков... Показать все
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Хвостов Захар Григорьев
Рождение ребёнка
26.07.1836
Дочь: Пераскева Захарова
Отец ребёнка: Хвостов Захар Григорьев
Смерть
Неизвестно